Между строителями в Красноярске произошла массовая драка: есть пострадавшие

«Выясняются обстоятельства конфликта, который произошел в Ленинском районе Красноярска. Между работниками строительной организации вспыхнула драка», — рассказали в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что в полицию были доставлены 25 участников конфликта, четверым работникам потребовалась медицинская помощь. По предварительным данным, конфликт произошел на бытовой почве. По факту случившегося ЧП возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
Напомним, что аналогичный инцидент произошел в Приморье, где строители из КНДР и Узбекистана устроили массовую драку на стройке горнолыжного курорта в Арсеньеве.