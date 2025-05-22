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Между строителями в Красноярске произошла массовая драка: есть пострадавшие

КРАСНОЯРСК, 22 мая, ФедералПресс. Массовая драка произошла в Ленинском районе Красноярска. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Выясняются обстоятельства конфликта, который произошел в Ленинском районе Красноярска. Между работниками строительной организации вспыхнула драка», — рассказали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что в полицию были доставлены 25 участников конфликта, четверым работникам потребовалась медицинская помощь. По предварительным данным, конфликт произошел на бытовой почве. По факту случившегося ЧП возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Напомним, что аналогичный инцидент произошел в Приморье, где строители из КНДР и Узбекистана устроили массовую драку на стройке горнолыжного курорта в Арсеньеве.