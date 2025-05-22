Между строителями в Красноярске произошла массовая драка: есть пострадавшие

В ведомстве уточнили, что в полицию были доставлены 25 участников конфликта, четверым работникам потребовалась медицинская помощь. По предварительным данным, конфликт произошел на бытовой почве. По факту случившегося ЧП возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».