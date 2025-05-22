Самолет Ан-24 совершил вынужденную посадку в Николаевске-на-Амуре

Воздушное судно Ан-24, выполнявшее рейс Хабаровск — Охотск, 22 мая совершило вынужденную посадку в аэропорту Николаевска-на-Амуре из-за технической неисправности. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Причина посадки — техническая неисправность, обнаруженная экипажем в полете. Было принято решение о посадке. Она прошла благополучно. На борту находились 25 пассажиров, никто не пострадал. Видимых повреждений не зафиксировано. Вылет запланирован на 23 мая.
Хабаровская транспортная прокуратура организовала проверку по факту инцидента. Проводится оценка соблюдения требований безопасности полетов, проверка подготовки судна к вылету и контроль над соблюдением прав пассажиров.
Николаевская-на-Амуре транспортная прокуратура также взяла на контроль ситуацию с пассажирами.
Напомним, с 18 июня вьетнамская авиакомпания VietJet Air начнет выполнять регулярные рейсы по маршруту Хабаровск — Нячанг. Это первый выход перевозчика на дальневосточный рынок.