Самолет Ан-24 совершил вынужденную посадку в Николаевске-на-Амуре

Причина посадки — техническая неисправность, обнаруженная экипажем в полете. Было принято решение о посадке. Она прошла благополучно. На борту находились 25 пассажиров, никто не пострадал. Видимых повреждений не зафиксировано. Вылет запланирован на 23 мая.