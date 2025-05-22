В Алматы двух электриков ударило током, они загорелись

Инцидент произошёл 22 мая 2025 года около 13:00. На место оперативно прибыли медики, которые оказали помощь и доставили пострадавших в Городскую больницу скорой неотложной помощи.
В Управлении общественного здоровья сообщили:
Оба мужчины доставлены с электротравмами. У них диагностированы множественные ожоги II-III степени. Пострадавшие госпитализированы в реанимационное отделение. Проводится комплекс интенсивной терапии".
Причины происшествия устанавливаются. Официальных комментариев от работодателя пока не поступало. Состояние мужчин оценивается как тяжёлое, но стабильное.