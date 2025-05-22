В Алматы двух электриков ударило током, они загорелись

В Алматы двое электриков получили серьёзные травмы во время проведения ремонтных работ в жилом комплексе «Жастар». По словам очевидцев, в момент происшествия у пострадавших загорелась одежда, один из мужчин потерял сознание от удара током, передает BAQ.KZ.