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Росавиация назвала число ушедших на запасные аэродромы самолетов

Ведомство сообщило, что практически все уходившие в другие города лайнеры уже совершили посадку в аэропортах назначения.

Источник: Reuters

Росавиация сообщила о ситуации в аэропортах после масштабной атаки украинских беспилотников на российские области, в том числе и на столичный регион. Там указали, что из-за ограничений, которые вводились в московских аэропортах, по состоянию на 7:00 на запасных аэродромах в общей сложности совершили посадку 82 самолета.

«Практически все они уже приземлились в аэропортах первоначального назначения», — добавили в ведомстве.

Росавиация также сообщила, что массовых скоплений пассажиров в аэропортах нет и ситуация в них спокойная.

Массированная атака дронов в том числе на столичный регион началась в ночь на 21 мая. С перебоями работали все московские аэропорты, которые периодически закрывали для прилета и вылета из соображений безопасности. Утром в четверг ограничения некоторое время действовали в Домодедово и Жуковском. Онлайн-табло показывали десятки отмененных и задержанных рейсов.

С начала суток системами ПВО был сбит 31 беспилотник, который летел в сторону столицы.