Росавиация назвала число ушедших на запасные аэродромы самолетов

Росавиация сообщила о ситуации в аэропортах после масштабной атаки украинских беспилотников на российские области, в том числе и на столичный регион. Там указали, что из-за ограничений, которые вводились в московских аэропортах, по состоянию на 7:00 на запасных аэродромах в общей сложности совершили посадку 82 самолета.