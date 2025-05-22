В голове «Родины-матери» нашли тело мужчины

ВОЛГОГРАД, 22 мая — РИА Новости. Внутри монумента «Родина — мать зовет!» в Волгограде обнаружили тело мужчины, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
«По факту смерти мужчины органами СКР организована процессуальная проверка. По предварительным данным, смерть мужчины не носит признаков криминального характера. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК по Волгоградской области.
Как уточнили в экстренных службах региона, умерший мужчина был туристом.