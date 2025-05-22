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Юный самокатчик попал в ДТП в Батайске

Госпитализирован после ДТП: в Батайске самокатчик попал под колеса автомобиля.

Источник: Комсомольская правда

В Батайске вечером 21 мая произошло серьезное ДТП с участием электросамоката. Инцидент случился на Комсомольской улице около дома № 117. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области.

По предварительным данным, 14-летний водитель электросамоката «Кунгу» выехал со второстепенной дороги, не уступив путь автомобилю Geely Emgrand 7, который двигался по главной. В результате произошло столкновение.

— Подросток получил травмы различной степени тяжести, — сообщили в ГИБДД. — Его оперативно доставили в ближайшую больницу, где он сейчас находится под наблюдением врачей.

35-летний водитель иномарки не пострадал. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия. Особое внимание уделяется вопросу, почему несовершеннолетний находился за рулем электротранспорта в вечернее время.

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