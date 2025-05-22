В Европарламенте подрались депутат от Швеции и сотрудница партии

Уточняется, что обстоятельства инцидента пока неизвестны. Кроме того, обе стороны дают противоречивые показания.
В заявлении депутата Европарламента Алисы Теодореску сказано, что она стала жертвой нападения, и предположения об обратном «безосновательны». Как сообщает Euractiv, ранее политик активно поддерживала Израиль и заявляла, что «признание еврейской родины» должно стать условием для получения гражданства Швеции.
По информации Euractiv, сотрудница Левой партии имеет ближневосточное происхождение. Согласно комментарию пресс-секретаря Левой партии Мари Антман, нападение было совершено депутатом.
«Сегодня утром моя коллега вошла в мой кабинет в состоянии шока и показала мне следы на своей руке. Оказалось, что шведский парламентарий просто физически напал на моего коллегу», — рассказала Антман.
Обе стороны подали жалобы в правоохранительные органы. Европейский парламент при этом заявил, что этот вопрос будет расследован «в приоритетном порядке».