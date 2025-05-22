Самарские полицейские провели рейд с росгвардейцами в Октябрьском районе

Правоохранители проверяли законность пребывания жителей частных домов в России.
В региональном главке уточнили: в Октябрьском районе города работали вместе с росгвардейцами. Всего поговорили с 17 людьми. Двое жили без регистрации. Еще один отказался от прохождения медосвидетельствования.
Последнего привлекли к административной ответственности. Также на многодетного отца составили протокол по факту неисполнения обязанностей по содержанию и воспитанию ребят. Те не ходили в школу.
До этого в Самаре ОМОН задержал 50 мигрантов-нарушителей на популярной овощебазе.
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