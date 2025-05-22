Суд ужесточил приговор бывшим топ-менеджерам краснодарского банка «Новопокровский»

Зампредседателя правления организации Сергея Забелина, главу московского филиала Ольгу Богомолову, директора департамента кредитования Алексея Цибизова и их сообщника Ивана Пожарского приговорили к лишению свободы на сроки от 5,5 до 7,5 года и оштрафовали на суммы от 700 тыс. до 900 тыс. рублей. Помимо этого, сохраняется арест, наложенный на имущество Цибизова.



Также иск «Агентства по страхованию вкладов» на сумму более 1,7 млрд рублей был передан на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства, сообщает пресс-служба госкорпорации.



Банк лишили лицензии в 2017 году. Отмечалось, что «Новопокровский» выстраивал свою бизнес-модель на агрессивном привлечении вкладов населения.