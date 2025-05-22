«Они бездомные и никому не нужны»: догхантер из Красноярска получил три года условно за стрельбу в черте города

Осенью 2024 года жители улицы Делегатской на одном из дачных участков обнаружили тело собаки со следами от выстрела. Спустя пару недель ситуация повторилась и пули оказались еще в двух собаках, одна из которых выжила.
Стрелявшим, как удалось установить, был 40-летний житель Свердловского района, который самостоятельно собрал из купленных в интернете деталей пневматический пистолет и винтовку — и начал использовать их «по назначению» против бродячих собак.
На допросе он пояснил, что убил собак, поскольку считал, что они представляют опасность для окружающих.
Суд признал мужчину виновным в жестоком обращении с животными (чч. 1, 2 ст. 245 УК РФ), незаконном изготовлении оружия (ч. 4 ст. 223 УК РФ) и приговорил к 3 годам 2 месяцам условного лишения свободы.