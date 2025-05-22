В самарском вузе готовили непроверенную еду

Ведомство провело проверку совместно со специалистами регионального управления Роспотребнадзора и выяснило, что в буфет не была проведена горячая вода и отсутствовали дезинфицирующие средства. Также буфетчица не проходила медосмотр, а документов на сопровождаемую пищевую продукцию не было.