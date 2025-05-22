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Проректора УГНТУ, обвиняемого в незаконной миграции, отправили в СИЗО

В Уфе проректора УГНТУ обвинили в организации незаконной миграции.

Источник: Комсомольская правда

В уфимском нефтяном университете выявили факты незаконного зачисления иностранных студентов в вуз. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Башкирии. По версии следствия, с июля прошлого года по апрель текущего в университет были незаконно зачислены 19 иностранных абитуриентов.

В СК рассказали, что один из проректоров учебного заведения хотел заработать дополнительные деньги за привлечение иностранцев в УГНТУ. Он вступил в преступный сговор с другими сотрудниками университета и намеренно завышали вступительные баллы в электронной системе, создавая таким образом условия для незаконного пребывания иностранцев в России.

— В настоящее время с подозреваемым проведены первоначальные следственные мероприятия. Сотрудники ведомства провели обыски по месту его работы и жительства. В Следственном комитете уточнили, что продолжается сбор доказательной базы и устанавливается круг других возможных соучастников.

Ранее по аналогичным обвинениям были задержаны еще два сотрудника УГНТУ — проректор по набору студентов и доцент одной из кафедр. В отношении них уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование уголовного дела продолжается, — добавили в СК.

По обвинению в превышении должностных полномочий и организации незаконной миграции проректора отправили в СИЗО.

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