Проректора УГНТУ, обвиняемого в незаконной миграции, отправили в СИЗО

В уфимском нефтяном университете выявили факты незаконного зачисления иностранных студентов в вуз. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Башкирии. По версии следствия, с июля прошлого года по апрель текущего в университет были незаконно зачислены 19 иностранных абитуриентов.
В СК рассказали, что один из проректоров учебного заведения хотел заработать дополнительные деньги за привлечение иностранцев в УГНТУ. Он вступил в преступный сговор с другими сотрудниками университета и намеренно завышали вступительные баллы в электронной системе, создавая таким образом условия для незаконного пребывания иностранцев в России.
— В настоящее время с подозреваемым проведены первоначальные следственные мероприятия. Сотрудники ведомства провели обыски по месту его работы и жительства. В Следственном комитете уточнили, что продолжается сбор доказательной базы и устанавливается круг других возможных соучастников.
Ранее по аналогичным обвинениям были задержаны еще два сотрудника УГНТУ — проректор по набору студентов и доцент одной из кафедр. В отношении них уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование уголовного дела продолжается, — добавили в СК.
По обвинению в превышении должностных полномочий и организации незаконной миграции проректора отправили в СИЗО.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.