Проректора УГНТУ, обвиняемого в незаконной миграции, отправили в СИЗО

Ранее по аналогичным обвинениям были задержаны еще два сотрудника УГНТУ — проректор по набору студентов и доцент одной из кафедр. В отношении них уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование уголовного дела продолжается, — добавили в СК.