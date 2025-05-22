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В Алтайском крае нашли украденные у жительницы Самарской области 145 тыс. рублей

Аферисты развели 51-летнюю пострадавшую через телефон.

Аферисты развели 51-летнюю пострадавшую через телефон. Подробностями поделилась прокуратура 63-го региона.

В ведомстве объяснили: женщина отправила злоумышленникам 145 тыс. рублей. Об инциденте узнали правоохранители Елховского района губернии. Организовали проверку. Узнали, что деньги у подставного лица (дроппера) из Алтайского края.

Стражи порядка подали иск в Новоалтайский городской суд. Потребовали вернуть средства жительнице Самарской области. Их поддержали. Исполнение решения остается на контроле прокуратуры.

Ранее местные правоохранители помогли вернуть пенсионерке украденные 850 тыс. рублей. Они были у дроппера из Чувашии.

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