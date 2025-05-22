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Тело иностранца найдено у границы с Латвией

МИНСК, 22 мая — Sputnik. Тело иностранного гражданина обнаружено в Верхнедвинском районе у границы с Латвией, сообщили в Следственном комитете Беларуси в четверг.

Источник: Social media page of Valsts robežsardze

По информации СК, труп был найден вечером в среду, 21 мая, белорусскими пограничниками. На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа.

В ходе осмотра следователем установлено, что тело беженца расположено возле калитки для животных у латвийской границы.

сказали в комитете

Там также уточнили, что была зафиксирована следовая картина. Были найдены отпечатки обуви, а также признаки волочения тела, что может свидетельствовать о том, его выбросили на белорусскую территорию с сопредельной стороны. При этом каких-либо личных вещей или документов при погибшем не обнаружили.

Для установления причины смерти мигранта назначена судебно-медицинская экспертиза, по факту Верхнедвинский райотдел СК начал проверку.