Тело иностранца найдено у границы с Латвией

Там также уточнили, что была зафиксирована следовая картина. Были найдены отпечатки обуви, а также признаки волочения тела, что может свидетельствовать о том, его выбросили на белорусскую территорию с сопредельной стороны. При этом каких-либо личных вещей или документов при погибшем не обнаружили.