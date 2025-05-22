Тело иностранца найдено у границы с Латвией

По информации СК, труп был найден вечером в среду, 21 мая, белорусскими пограничниками. На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа.
В ходе осмотра следователем установлено, что тело беженца расположено возле калитки для животных у латвийской границы.
Там также уточнили, что была зафиксирована следовая картина. Были найдены отпечатки обуви, а также признаки волочения тела, что может свидетельствовать о том, его выбросили на белорусскую территорию с сопредельной стороны. При этом каких-либо личных вещей или документов при погибшем не обнаружили.
Для установления причины смерти мигранта назначена судебно-медицинская экспертиза, по факту Верхнедвинский райотдел СК начал проверку.