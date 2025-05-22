Умершим внутри монумента «Родина-мать» оказался ректор МГАФК Николай Чесноков

О скоропостижной кончине на 69-м году жизни ректора Московской государственной академии физической культуры Николай Чесноков, сообщает РИА Новости ссылкой на официальный сайт вуза.
«С прискорбием сообщаем, что на 69-м году жизни скоропостижно скончался ректор Московской государственной академии физической культуры Николай Николаевич Чесноков, доктор педагогических наук, профессор, академик РАЕН», — говорится в заявлении академии.
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