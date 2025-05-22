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Умершим внутри монумента «Родина-мать» оказался ректор МГАФК Николай Чесноков

Московская государственная академия физической культуры сообщила о скоропостижной кончине своего ректора Николая Чеснокова. Ему было 68 лет. Причины смерти пока не разглашаются, но известно, что он находился в Волгограде, где, предположительно, скончался внутри монумента «Родина-мать зовёт!».

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

О скоропостижной кончине на 69-м году жизни ректора Московской государственной академии физической культуры Николай Чесноков, сообщает РИА Новости ссылкой на официальный сайт вуза.

«С прискорбием сообщаем, что на 69-м году жизни скоропостижно скончался ректор Московской государственной академии физической культуры Николай Николаевич Чесноков, доктор педагогических наук, профессор, академик РАЕН», — говорится в заявлении академии.

Ранее мы сообщали об обнаружении тела мужчины внутри монумента «Родина-мать зовёт!».