Умершим внутри монумента «Родина-мать» оказался ректор МГАФК Николай Чесноков

Московская государственная академия физической культуры сообщила о скоропостижной кончине своего ректора Николая Чеснокова. Ему было 68 лет. Причины смерти пока не разглашаются, но известно, что он находился в Волгограде, где, предположительно, скончался внутри монумента «Родина-мать зовёт!».