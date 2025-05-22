Речь идет о периоде работы господина Нестеренко в ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края». Там он курировал строительную сферу региона до назначения на должность вице-губернатора региона в июле 2024 года. 21 мая губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил ему покинуть пост. Он написал, что строительная сфера за время его работы «не показала результатов».
Задержан бывший вице-губернатор Краснодарского края Александр Нестеренко
Правоохранительные органы задержали бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Нестеренко. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (ст 285 УК РФ). Об этом сообщил «Ъ-Кубань» источник, знакомый с ситуацией. До задержания в краевой администрации прошли обыски.