Продал старому другу: зачем объявленный в розыск Гасанов избавился от квартиры

Блогер Гусейн Гасанов продал свою квартиру в «Москве-Сити» за 100 миллионов рублей после того, как им заинтересовалась налоговая. Покупателем оказался его знакомый риелтор Вадим Богач. Предположительно, блогер просто переписал на него апартаменты, чтобы их не конфисковали. Сам Гасанов находится в Дубае. Могут ли у приятелей забрать квартиру и окажется ли Богач соучастником преступления, разбиралась «Вечерняя Москва».
Как Гасанов продал квартиру в «Москве-Сити».
Блогер Гусейн Гасанов активно распродавал свое имущество еще до того, как 14 мая его объявили в международный розыск по подозрению в легализации преступных доходов и уклонении от уплаты налогов. Сперва он избавился от автомобиля Rolls-Royce Cullinan, а затем выставил на продажу квартиру в «Москве-Сити».
Трехкомнатные апартаменты размером 124 квадратных метра находятся в премиальном жилом комплексе Neva Towers. Квартира может похвастаться дизайнерским ремонтом, видом на Москву-реку с 44-го этажа и панорамными окнами на 180 градусов. После своего отъезда в Арабские Эмираты блогер сдавал жилье в аренду за 749 тысяч в месяц, а теперь решил продать их за 100 миллионов рублей.
19 мая покупатель наконец нашелся. По информации Telegram-канала Shot, им стал московский риелтор Вадим Де, известный по псевдониму Вадим Богач. Предположительно, Гасанов мог просто переписать на него апартаменты, чтобы их не конфисковали по требованию налоговой.
Кем оказался покупатель квартиры Гасанова.
Вадим Богач — основатель агентства недвижимости «Авеню-Москва», которое занимается подбором и продажей недвижимости в Москве и Дубае. Сам мужчина называет себя «звездным риелтором». По словам Богача, его клиентами были певцы Егор Крид, Клава Кока, Дима Билан и Бахтияр Алиев (Bahh Tee).
Также он уже долгое время сотрудничает с Гусейном Гасановым. Они не раз выкладывали совместные фотографии, а в 2022 году риелтор подарил блогеру на день рождения однокомнатную квартиру в новостройке в центре Москвы.
Богач активно ведет собственный блог: на его страницу в Instagram* подписаны 2,3 миллиона человек, а на Telegram-канал — 9,9 тысячи пользователей. А в апреле этого года он запустил онлайн-курс по риелторской деятельности и планировал создать «клуб по заработку на недвижимости». Стоимость обучения мужчина не раскрывает. Кроме того, в 2021 году Богач выпустил автобиографическую книгу.
Богач тоже может попасть под следствие.
Из-за уголовного дела в отношении Гасанова суд в дальнейшем может лишить квартиры Вадима Богача. Кроме того, риелтора тоже могут привлечь к уголовной ответственности как соучастника преступления. Об этом «Вечерней Москве» рассказал председатель союза жилищных организаций Москвы, юрист Константин Крохин.
Арест и розыск Гусейна Гасанова: кто он такой, как скрывался от налоговой, в чем его обвиняют.
— Богача однозначно будут проверять на соучастие. В рамках расследования будут изучаться его переписки и телефонные разговоры с Гасановым, его предыдущие действия в отношении недвижимости. Такую дорогую недвижимость просто так не покупают, обычно такие операции долго планируют. Если будет установлено, что до этого у Богача не было намерений покупать квартиру, и вот сделка внезапно произошла, то это вызовет подозрения, — пояснил эксперт.
За уклонение от уплаты налогов закон предусматривает до пяти лет лишения свободы, а за легализацию преступных доходов — до семи лет тюрьмы. Однако, по словам Крохина, если Богача признают соучастником этих преступлений, ему могут назначить более мягкое наказание.
— Если Вадим Богач намеренно способствовал уклонению от ответственности в рамках расследования, то он, безусловно, может быть признан соучастником преступления… Если он просто помог Гасанову скрыть квартиру от следствия, если у него была не ведущая роль в преступлении и он не был организатором, то наказание для него будет в разы мягче. Условное лишение свободы либо обязательные работы со штрафом, — рассуждает юрист.
Как защититься от налоговых преступников при покупке квартиры.
При покупке недвижимости от преступников, уклоняющихся от уплаты налогов или отмывающих преступные доходы, не защищен никто. Человек, который приобрел квартиру, не зная о криминальной биографии продавца, не понесет уголовную ответственность, но может легко лишиться нового жилья.
— Когда расследуются такие уголовные дела, все имущество обвиняемого арестовывают, в том числе то, которое он уже успел продать. А уже после вынесения приговора арестованное имущество могут вообще конфисковать, чтобы погасить долги ее бывшего владельца. Таким образом, добросовестный покупатель лишится квартиры и останется ни с чем, — рассказал Константин Крохин.
По его словам, покупатель может попытаться отсудить у продавца средства за потерянную квартиру. Однако если в рамках уголовного дела суд заберет у преступника его накопления и имущество, чтобы погасить штрафы и долги, то у него может просто не остаться денег для возмещения ущерба покупателю.
Чтобы случайно не купить квартиру у человека, который зарабатывает преступным путем и скрывается от налоговой, Крохин рекомендовал покупать недвижимость напрямую у ее владельца.
— Не нужно заключать дистанционные сделки или покупать квартиру через доверенное лицо продавца. Это уже должно навести на мысль, что владелец квартиры может жить где-нибудь за границей и скрываться от правоохранительных органов или налоговой, — пояснил собеседник «Вечерней Москвы».
Также он посоветовал пользоваться титульным страхованием, которое можно оформить через страховую компанию до покупки квартиры. Такая мера защитит вас в случае потери права собственности на недвижимость: если квартиру заберут через суд из-за преступлений бывшего владельца, страховщики вернут вам деньги за нее. За такую страховку нужно платить ежегодно, обычно ее цена составляет около 0,25 процента от стоимости жилья.
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— Может быть и такое, что когда вы покупали квартиру, все было хорошо, сделка заключалась напрямую и не вызывала подозрений, а потом, спустя пару лет, бывшего владельца обвиняют в отмывании денег и выясняется, что квартира была куплена на преступные деньги. Предвидеть такой сценарий невозможно, поэтому в данном случае страховка будет единственным выходом не потерять деньги, — заключил юрист.
Многие знаменитости, столкнувшись с проблемами с налоговой, распродают свое имущество и формально оказываются бездомными. Например, так поступила звездный психолог Инна Тлиашинова, которая внезапно лишилась семи автомобилей, четырех квартир и коттеджа в России вскоре после того, как налоговая начала проверять блогеров Валерию Чекалину (Лерчек) и Елену Блиновскую.
А вот «королева марафонов» Елена Блиновская уже будучи в СИЗО выставила на продажу две квартиры общей стоимостью около 150 миллионов рублей и автомобиль Lamborghini Urus за 38 миллионов рублей. А когда блогера признали банкротом из-за долга на 1,16 миллиарда рублей, «избавляться» от имущества ей помогает суд.
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