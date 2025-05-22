Продал старому другу: зачем объявленный в розыск Гасанов избавился от квартиры

— Богача однозначно будут проверять на соучастие. В рамках расследования будут изучаться его переписки и телефонные разговоры с Гасановым, его предыдущие действия в отношении недвижимости. Такую дорогую недвижимость просто так не покупают, обычно такие операции долго планируют. Если будет установлено, что до этого у Богача не было намерений покупать квартиру, и вот сделка внезапно произошла, то это вызовет подозрения, — пояснил эксперт.