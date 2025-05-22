Ректор МГАФК Николай Чесноков скончался во время визита в Волгоград

Как рассказали в академии, Николай Чесноков прибыл в Волгоград на XXVIII Всероссийском фестивале студентов вузов физической культуры. В городе-герое собрались студенты учреждений, подведомственных Минспорта России и Белорусского государственного университета физической культуры.