В Росавиации назвали количество задержанных в Москве рейсов

По состоянию на 11:00 по московскому времени в Домодедово задержан 71 рейс, в Шереметьево — 72 рейса, а во Внуково — 19 рейсов. В случае нарушения прав граждане могут обратиться к сотрудникам ведомства по официальному номеру телефона и сообщить о проблеме.