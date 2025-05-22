В Подмосковье спасли двухлетнюю девочку, съевшую 14 противозачаточных таблеток

Заместитель главного врача по медицинской части Можайской больницы Александр Акименко рассказал, что к счастью, таблетки не успели подействовать, но для полной нормализации состояния девочка была оставлена в детском отделении под контролем медиков. Сейчас девочка чувствует себя хорошо и выписана домой.