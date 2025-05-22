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В Подмосковье спасли двухлетнюю девочку, съевшую 14 противозачаточных таблеток

В Можайске двухлетняя девочка съела 14 противозачаточных таблеток, найденных дома. Родители немедленно вызвали скорую, и медики провели промывание желудка с помощью специального зонда. После госпитализации в местную больницу состояние ребёнка стабилизировалось.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Getty Images/Unsplash

В Московской области родители двухлетней девочки вызвали скорую помощь, обнаружив, что ребенок проглотил полтора десятка противозачаточных таблеток, рассказали в региональном министерстве здравоохранения.

Как сообщила заведующая Можайской подстанцией скорой помощи Татьяна Токманцева, фельдшеры незамедлительно промыли желудок девочке с помощью специального зонда, что сразу привело к улучшению её состояния. После оказания первой помощи девочка вместе с матерью была доставлена в стационар Можайской больницы под наблюдение врачей.

Заместитель главного врача по медицинской части Можайской больницы Александр Акименко рассказал, что к счастью, таблетки не успели подействовать, но для полной нормализации состояния девочка была оставлена в детском отделении под контролем медиков. Сейчас девочка чувствует себя хорошо и выписана домой.

Противозачаточные таблетки содержат высокие дозы гормонов, которые для маленьких детей могут стать смертельно опасными. Медики отметили, что своевременное обращение за помощью позволило избежать серьезных последствий.