В Подмосковье спасли двухлетнюю девочку, съевшую 14 противозачаточных таблеток

В Московской области родители двухлетней девочки вызвали скорую помощь, обнаружив, что ребенок проглотил полтора десятка противозачаточных таблеток, рассказали в региональном министерстве здравоохранения.
Как сообщила заведующая Можайской подстанцией скорой помощи Татьяна Токманцева, фельдшеры незамедлительно промыли желудок девочке с помощью специального зонда, что сразу привело к улучшению её состояния. После оказания первой помощи девочка вместе с матерью была доставлена в стационар Можайской больницы под наблюдение врачей.
Заместитель главного врача по медицинской части Можайской больницы Александр Акименко рассказал, что к счастью, таблетки не успели подействовать, но для полной нормализации состояния девочка была оставлена в детском отделении под контролем медиков. Сейчас девочка чувствует себя хорошо и выписана домой.
Противозачаточные таблетки содержат высокие дозы гормонов, которые для маленьких детей могут стать смертельно опасными. Медики отметили, что своевременное обращение за помощью позволило избежать серьезных последствий.