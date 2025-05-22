КАМАЗ врезался в машину дорожной службы под Волгоградом

Утром 22 мая 2025 года на пусковом комплексе через Волгу в Среднеахтубинском районе Волгоградской области произошла авария. Водитель грузового автомобиля КАМАЗ по предварительным данным, не справился с управлением и совершил наезд на машину дорожной службы. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МВД, в результате ДТП никто не пострадал.
Подробности происшествия пока уточняются. Сотрудники ГИБДД работают на месте аварии, устанавливая точные причины и обстоятельства столкновения. Они осматривают место происшествия.
Представители правоохранительных органов выясняют, что именно привело к потере контроля над управлением грузовиком.