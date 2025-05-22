В Уфе 36-летний мужчина нападал на женщин

В Уфе нашли предполагаемого сексуального маньяка, который нападал на девушек и женщин. Им оказался ранее судимый 36-летний мужчина.
Как рассказали в МВД по Башкирии, в полицию стали обращаться уфимки и описывали одного и того же человека. Полицейским удалось выяснить, что предполагаемый маньяк передвигался на рабочей легковушке, ее он использовал и для нападения. Мужчина задержали и доставили в отдел для показаний.
Как пояснили в СК региона, уфимец выбирал жертв, следил за ними и нападал при удобном случае, пытаясь повалить их на землю. Одной из пострадавших стала 16-летняя девушка. К ней извращенец подкрался сзади, толкнул и начал приставать, угрожая физической расправой в случае криков. Однако подросток не поддалась запугиванию и позвала на помощь, после чего нападавший скрылся. В другом эпизоде его спугнули случайные прохожие.
По фактам нападений заведено уголовное дело.
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