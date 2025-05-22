В Уфе 36-летний мужчина нападал на женщин

Как пояснили в СК региона, уфимец выбирал жертв, следил за ними и нападал при удобном случае, пытаясь повалить их на землю. Одной из пострадавших стала 16-летняя девушка. К ней извращенец подкрался сзади, толкнул и начал приставать, угрожая физической расправой в случае криков. Однако подросток не поддалась запугиванию и позвала на помощь, после чего нападавший скрылся. В другом эпизоде его спугнули случайные прохожие.