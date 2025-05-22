Детектив из Перми покупал в полиции сведения о частной жизни

Ленинский районный суд Перми вынес обвинительный приговор в отношении частного детектива. Местный «шерлок» в своих расследованиях незаконно использовал сведения частной жизни, купленные у сотрудника полиции.
В 2023 году сыщик дважды обратился к знакомому сотруднику МВД для получения конфиденциальной информации о месте регистрации и наличии в собственности автомобиля, привлечении к уголовной ответственности. Обвиняемый получил сведения в нарушение права граждан на неприкосновенность частной жизни.
Годом ранее он предложил должностному лицу пермского УМВД получать от него денежные средства в виде взятки за предоставление сведений о гражданах без их согласия. Общая сумма взятки составила более 40 тыс. руб.
В ходе судебного заседании подсудимый признал вину в предъявленных обвинениях. Он указал, что переданную ему информацию не использовал в корыстных целях, его заказчики не могли ей воспользоваться. Сведения ему были необходимы для составления «общей картины» о том или ином человеке.
По совокупности преступлений подсудимому суд назначил наказание в виде штрафа в 400 тыс. руб. с лишением права заниматься частной детективной деятельностью сроком на три года.
Приговор суда в законную силу не вступил.