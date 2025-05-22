Детектив из Перми покупал в полиции сведения о частной жизни

В ходе судебного заседании подсудимый признал вину в предъявленных обвинениях. Он указал, что переданную ему информацию не использовал в корыстных целях, его заказчики не могли ей воспользоваться. Сведения ему были необходимы для составления «общей картины» о том или ином человеке.