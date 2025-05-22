В Таганроге под колесами легковушки пострадал 84-летний пешеход

На улице Александровской в Таганроге под колесами автомобиля Lada Vesta пострадал 84-летний пешеход. Об этом рассказали в управлении Госавтоинспекции.
По данным ведомства, 64-летний водитель легковушки наехал на пожилого мужчину при повороте налево. Пенсионер в этот момент переходил дорогу в неустановленном для этого месте.
— Пострадавшего с травмами доставили в больницу. Сейчас обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции, — добавили в Госавтоинспекции.
Донских водителей просят быть внимательными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, а также всегда снижать скорость вблизи пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и перекрестков.
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