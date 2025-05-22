Фура вылетела на встречку на Московском шоссе, собрав грузовик и автобус. Есть пострадавшие

По предварительной информации «Фонтанки», в 14:55 на Московском шоссе у Экспедиторского проезда 65-летний водитель КАМАЗа выехал на встречную полосу и врезался в лоб автобусу № 196 (маршрут обслуживает СПб ГУП «Пассажиравтотранс»). Всего пострадали пять человек, в том числе ребенок. Троих пассажирок автобуса — девушку, женщину и 9-летнюю девочку — осматривают врачи скорой помощи. Еще двоих отпустили после осмотра.