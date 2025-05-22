Фура вылетела на встречку на Московском шоссе, собрав грузовик и автобус. Есть пострадавшие

Как сообщают в телеграм-канале «Мегаполис», на Московском шоссе, не доезжая до Ленсоветовского со стороны Петербурга, столкнулись фура, грузовик и лазурный автобус. На кадрах с места аварии видно, что два грузовика врезались лоб в лоб.
По предварительной информации «Фонтанки», в 14:55 на Московском шоссе у Экспедиторского проезда 65-летний водитель КАМАЗа выехал на встречную полосу и врезался в лоб автобусу № 196 (маршрут обслуживает СПб ГУП «Пассажиравтотранс»). Всего пострадали пять человек, в том числе ребенок. Троих пассажирок автобуса — девушку, женщину и 9-летнюю девочку — осматривают врачи скорой помощи. Еще двоих отпустили после осмотра.
Подробности произошедшего выясняются. По данным «Яндекс. Пробок», из-за ДТП на Московском шоссе скопилась плотная пробка в обе стороны.
Обновление:
«Грузовой автомобиль КАМАЗ выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автобусом № 196. В автобусе трое пострадавших, одному из которых оказана помощь кондуктором. Покинули место ДТП до приезда скорой помощи», — сообщили «Фонтанке» в «Пассажиравтотрансе».
Обстоятельства происшествия устанавливает прокуратура Петербурга.