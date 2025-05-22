Прокуратура помогла 99-летнему ветерану из Самарской области получить соцвыплату

Деньги перевели для покупки собственного дома, сообщили правоохранители.
Прокуратура Кинель-Черкасского района губернии уточнила: местные власти отказались ставить 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны на учет нуждающихся в своем жилье.
Такое решение приняли из-за проживания пенсионерки у дочери. При этом собственной недвижимости у нее не было. Стражи порядка внесли представление главе муниципалитета и проконтролировали устранение нарушения.
В итоге женщине из села Кротовка перевели соцвыплату в 3,9 млн рублей. Ранее прокуратура помогла еще одному ветерану Великой Отечественной решить другой жилищный вопрос.
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