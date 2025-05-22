В Белогорском районе Крыма экс-чиновницу осудят за взятки

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая — РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма перед судом предстанет экс-руководитель департамента труда и соцзащиты населения за получение 260 тысяч рублей в виде взяток. Об этом сообщают пресс-службы крымского следкома и республиканской прокуратуры.