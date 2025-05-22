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В Белогорском районе Крыма экс-чиновницу осудят за взятки

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая — РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма перед судом предстанет экс-руководитель департамента труда и соцзащиты населения за получение 260 тысяч рублей в виде взяток. Об этом сообщают пресс-службы крымского следкома и республиканской прокуратуры.

Источник: РИА "Новости"

По информации ведомства, чиновница «помогала» знакомым получать пособия на развитие предпринимательской деятельности.

«Получив согласие знакомых, не имевших возможности оформить подтверждающие для предоставления социальной помощи документы, фигурантка самостоятельно их подготавливала», — сообщили в СК Крыма и Севастополя.

За «помощь» обвиняемая просила вознаграждение в размере 350 тысяч рублей.

«Так бывшая начальница департамента труда и соцзащиты населения района получала денежные средства за незаконное получение выплат по социальным контрактам. Общая сумма взяток составила порядка 260 тысяч рублей», — добавили в республиканской прокуратуре.

Незаконную деятельность пресекли сотрудники Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и органов внутренних дел. С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Белогорский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что бывший директор государственного унитарного предприятия «Крымавтотранс» приговорена к девяти годам лишения свободы и крупному штрафу по обвинению в получении взяток и растрате бюджетных средств.