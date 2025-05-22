Будут судить в Краснодаре. Новые повороты в скандальном «деле судей» Ростова

Место председателя Ростовского областного суда было вакантно в течение долгого времени. Спустя почти полтора года после ареста Золотаревой на её место был назначен Василий Тарасов, который до этого работал на аналогичной должности в Саратовской и Воронежской областях, о чем писал «АиФ-Ростов» писал ранее.