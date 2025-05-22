Будут судить в Краснодаре. Новые повороты в скандальном «деле судей» Ростова

Президент России подписал приказ о назначении новых судей в Ростовской области. Изменение и перестановки в судебной системе для донского края — предмет особого внимания. Вот уже два года как регион пристально следит за новыми назначениями и отставками, самой громкой из которых, пожалуй, стала история экс-главы Ростовского областного суда Елены Золотаревой.
В резонансном «деле судей» Ростова — новый виток. Почему до сих пор не назначено слушание и когда подсудимых доставят в суд, выяснил Rostov.aif.ru.
«Ждём, когда всех доставят».
Напомним, что «дело судей» прогремело на всю страну весной 2023 года. Оно началось с ареста экс-главы Ростовского областного суда Елены Золотаревой, подозреваемой в четырех эпизодах получения взяток в особо крупном размере. Тогда же были задержаны заместитель Золотаревой Татьяна Юрова, экс-председатель Железнодорожного районного суда Ростова Георгий Бондаренко, бывший начальник управления судебного департамента Андрей Рощевский, а также Альберт Романов, который являлся представителем Чеченской Республики в городе Калининграде.
В этой истории имя Альберта Романова стоит особняком. Возникает вопрос: откуда в деле о взятках в ростовских судах появился уполномоченный представитель Чеченской Республики, работающий за полторы тысячи километров? Как уточняет ТАСС со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, Альберт Романов выступал посредником в получении взяток в «команде» Золотаревой.
Сейчас дело передано в Первомайский районный суд Краснодара, но предварительное слушание было приостановлено из-за отсутствия реальной возможности участия некоторых обвиняемых в судебном разбирательстве.
«Дело только в самом начале рассмотрения. Сейчас ждем, когда всех подсудимых доставят в Краснодар. Тогда возобновят производство и назначат дату. Местонахождение всех обвиняемых известно», — прокомментировала руководитель объединенной пресс-службы судебной системы Краснодарского края Мария Пирогова.
Головы полетели.
Громкие задержания весны-2023 сопровождались не менее резонансными обысками. Тогда силовики нагрянули домой и в рабочие кабинеты подозреваемых. Например, у заместителя Татьяны Юровой в квартире были обнаружены дорогие брендовые вещи, коллекция швейцарских часов и более 200 млн рублей наличными.
«Дело судей» передали в Басманный районный суд города Москвы, после чего направили в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции. Далее дело спустили на Первомайский районный суд города Краснодара, где оно находится по сей день.
Сторона защиты — в частности, адвокаты Золотаревой, неоднократно ходатайствовали о передаче дела из Краснодара в другой регион, но все просьбы были отклонены.
Также после резонанса судейские головы полетели по всем донскому региону — были задержаны председатель Ленинского районного суда Алексей Куделин, судья из Шахт Сергея Шама и судья Евгения Кувинова уже из знакомого нашим читателям ростовского Железнодорожного районного суда. В мае этого года арестовали судью Советского районного суда города Ростова Елену Коблеву, также по подозрению в получении взятки.
Свято место пусто не бывает.
Место председателя Ростовского областного суда было вакантно в течение долгого времени. Спустя почти полтора года после ареста Золотаревой на её место был назначен Василий Тарасов, который до этого работал на аналогичной должности в Саратовской и Воронежской областях, о чем писал «АиФ-Ростов» писал ранее.
Примечательно, что после задержания Золотаревой и её коллег представители судебной системы донского края начали массово писать заявления на увольнение по собственному желанию. Но свято место пусто не бывает — в Ростовской области идёт плавная смена судебной власти.
«АиФ-Ростов» продолжает следить за резонансным «делом судей» и оперативно освещать все новые витки в этой запутанной истории.