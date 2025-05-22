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Музей «Сталинградская битва» прокомментировал смерть ректора МГАФК на Мамаевом кургане

В музее-заповеднике «Сталинградская битва» прокомментировали происшествие на Мамаевом кургане, связанное со смертью ректора московской физакадемии Николая Чеснокова.

Источник: РИА "Новости"

По данным музея, руководителю вуза стало плохо во время экскурсии. Здесь также подтвердили, что ректор скончался при осмотре скульптуры «Родина-мать зовет!», находясь внутри сооружения.

— 22 мая 2025 года при посещении Мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, в соответствии с установленными правилами, проводился осмотр главного монумента «Родина-мать зовет!». Во время осмотра одному из посетителей стало плохо. Сотрудниками Музея-заповедника была вызвана скорая помощь. Посещение внутренних помещений монумента «Родина — мать зовет!» проводится в соответствии с утвержденной инструкцией Музея-заповедника в сопровождении специалистов. Доступ предоставляется на протяжении всего срока эксплуатации монумента, в т. ч. для технических специалистов, СМИ, представителей официальных делегаций и др., — говорится в официальном заявлении музея.

О происшествии на Мамаевом кургане стало известно днем 22 мая. На сайте МГАФК позже появилось официальное заявление о скоропостижной кончине Николая Чеснокова.

В Волгоград ректор московской физакадемии прибыл, по данным вуза, для участия в XXVIII Всероссийском фестивале студентов вузов физической культуры. В городе-герое в эти дни собрались студенты учреждений, подведомственных Минспорта России и Белорусского государственного университета физической культуры.

Сегодня утром Николай Чесноков в составе делегации принимал участие в возложении венков в пантеоне воинской славы на главной высоте России.