Музей «Сталинградская битва» прокомментировал смерть ректора МГАФК на Мамаевом кургане

— 22 мая 2025 года при посещении Мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, в соответствии с установленными правилами, проводился осмотр главного монумента «Родина-мать зовет!». Во время осмотра одному из посетителей стало плохо. Сотрудниками Музея-заповедника была вызвана скорая помощь. Посещение внутренних помещений монумента «Родина — мать зовет!» проводится в соответствии с утвержденной инструкцией Музея-заповедника в сопровождении специалистов. Доступ предоставляется на протяжении всего срока эксплуатации монумента, в т. ч. для технических специалистов, СМИ, представителей официальных делегаций и др., — говорится в официальном заявлении музея.