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Хинштейн рассказал о состоянии пострадавшего от БПЛА ВСУ главы Беловского района

КУРСК, 22 мая. /ТАСС/. Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев, пострадавший в результате атаки украинского дрона, находится в состоянии средней тяжести, его жизни ничего не угрожает. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Источник: РИА "Новости"

«Сам нахожусь на связи с Николаем Викторовичем. Наши медики обследовали его в Курской областной больнице, диагностировали минно-взрывную травму, перелом костей таза и лучевой кости правого предплечья. Состояние средней тяжести, но, слава богу, его жизни ничего не угрожает! Какое-то время ему придется побыть в больнице под присмотром врачей», — написал он в Telegram-канале.

Хинштейн также напомнил, что Волобуеву лично позвонил президент РФ Владимир Путин. «Узнал, как чувствует себя Николай Викторович, и пожелал ему скорейшего выздоровления. Пример настоящего лидера, который всегда рядом со своим народом!» — отметил он.