Хинштейн рассказал о состоянии пострадавшего от БПЛА ВСУ главы Беловского района

«Сам нахожусь на связи с Николаем Викторовичем. Наши медики обследовали его в Курской областной больнице, диагностировали минно-взрывную травму, перелом костей таза и лучевой кости правого предплечья. Состояние средней тяжести, но, слава богу, его жизни ничего не угрожает! Какое-то время ему придется побыть в больнице под присмотром врачей», — написал он в Telegram-канале.