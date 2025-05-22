Россельхознадзор изъял 27 тонн печени, зараженной сальмонеллой

Во Владивостоке Россельхознадзор выявил бактерии рода сальмонелла в импортной партии замороженной говяжьей печени весом 27 тонн. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, продукция была поставлена из Аргентины.
Наличие опасных микроорганизмов было подтверждено 21 мая по итогам лабораторных испытаний. Сейчас вся партия изъята из оборота и хранится на складе Владивостока в отдельном помещении.
Специалисты Россельхознадзора готовят информационное письмо, уведомляющее о запрете реализации продукции до окончания всех проверок и принятия решения о её дальнейшей судьбе.
В ведомстве напомнили, что бактерии сальмонеллы могут длительное время сохраняться в замороженном мясе и субпродуктах и активно размножаться при благоприятных условиях.