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Россельхознадзор изъял 27 тонн печени, зараженной сальмонеллой

Во Владивостоке Россельхознадзор обнаружил опасную бактерию сальмонеллы в партии замороженной говяжьей печени из Аргентины.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Во Владивостоке Россельхознадзор выявил бактерии рода сальмонелла в импортной партии замороженной говяжьей печени весом 27 тонн. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, продукция была поставлена из Аргентины.

Наличие опасных микроорганизмов было подтверждено 21 мая по итогам лабораторных испытаний. Сейчас вся партия изъята из оборота и хранится на складе Владивостока в отдельном помещении.

Специалисты Россельхознадзора готовят информационное письмо, уведомляющее о запрете реализации продукции до окончания всех проверок и принятия решения о её дальнейшей судьбе.

В ведомстве напомнили, что бактерии сальмонеллы могут длительное время сохраняться в замороженном мясе и субпродуктах и активно размножаться при благоприятных условиях.