Мать смотрела со стороны: как дети мигрантов избили 11-летнего мальчика в Мытищах

Двое сыновей мигрантов избили 11-летнего школьника в Мытищах на глазах у своей матери. Женщина посмотрела на происходящее, а затем усадила сыновей в машину и уехала. Потерпевшему диагностировали сотрясение мозга. Его мать обратилась в полицию, но хулиганы продолжают ходить в школу и хвастаться своей безнаказанностью. Теперь в обстоятельствах инцидента разбирается Следственный комитет. «Вечерняя Москва» узнала, понесут ли виновники ответственность за насилие.
Как дети мигрантов избили школьника.
Инцидент произошел 17 января на улице Малая Бородинская в Мытищах. Около 13:30 шестеро детей вышли вместе с территории школы и пошли вдоль дороги. Среди них был 11-летний Вова (имя изменено) и двое братьев — детей мигрантов.
Во время прогулки один из братьев толкнул Вову, и тот повалился на землю. Затем второй хулиган схватил потерпевшего за голову и ударил о тротуарную плитку. Происходящее попало на камеры видеонаблюдения и было зафиксировано полицией.
Все это время за избиением Вовы наблюдала мать хулиганов, сидевшая неподалеку в машине. Женщина даже не попыталась помочь пострадавшему, а лишь дождалась, когда ее сыновья сядут в машину, и уехала.
Тем временем Вову отвезли в больницу со ссадинами и гематомой на лбу. Врачи диагностировали мальчику сотрясение мозга, справку из больницы опубликовал Telegram-канал «Многонационал». А мать Вовы рассказала, что ее сын тяжело переживает произошедшее.
— Он все время спрашивает меня: «Почему тех, кто это сделал, до сих пор не наказали?» — рассказала она.
История дошла до главы Следственного комитета.
После инцидента мать Вовы написала заявление в полицию, но хулиганов так и не привлекли ни к какой ответственности, так как им еще нет 14 лет. Братья продолжают ходить в школу и хвастаться своей безнаказанностью. Не понесли наказания и их родители.
Вскоре история Вовы разлетелась по Сети, и 21 мая на нее обратил внимание председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин. Было возбуждено уголовное дело, глава СК взял расследование под личный контроль.
— Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Ярославу Александровичу Яковлеву доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — сообщили в информационном центре СК.
Родители хулиганов могут отделаться штрафами.
Братьев-хулиганов в любом случае не привлекут к уголовной ответственности, однако их могут поставить на учет в комиссии по делам несовершеннолетних. Об этом «Вечерней Москве» рассказал член Международной ассоциации юристов, адвокат Михаил Тер-Саркисов.
— Во-первых, они причинили здоровью мальчика легкий вред, а это не считается преступлением. Во-вторых, им нет 14 лет. В спецшколу их тоже навряд ли отправят. Но их могут поставить на учет, особенно если они совершают подобные действия не впервые. Также следователи могут проверить их вменяемость, — рассуждает он.
А вот родителей хулигана, по словам адвоката, могут привлечь и к административной, и к уголовной ответственности.
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— Родители хулиганов в любом случае понесут ответственность, потому что они не выполнили обязательств по воспитанию детей. Более того, мать сидела и наблюдала за тем, как ее сыновья избивают ребенка. Это также усугубляет ситуацию. По данному факту могут возбудить уголовное дело о неисполнении родительских обязанностей, но, скорее всего, родителей просто привлекут к административной ответственности, — считает Тер-Саркисов.
За неисполнение родителями обязанностей по воспитанию ребенка административное законодательство предусматривает штраф в размере от 100 до 500 рублей, а Уголовный кодекс — до трех лет лишения свободы.
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Также мать Вовы может через суд потребовать компенсации от родителей хулиганов. Но, по мнению Тер-Саркисова, больших денежных сумм она не добьется.
— Платить миллионы рублей за моральный вред им никто не будет. Но они могут отсудить деньги за лечение — лекарства и посещение врачей. Но в целом это скорее вопрос справедливости, а не денег. То есть родители могут обратиться в суд просто для того, чтобы семья хулиганов ответила за поступки своих детей, — заключил собеседник «Вечерней Москвы».
Другие случаи детского насилия.
Травля и насилие среди детей — большая проблема, встречающаяся повсеместно. Например, в январе 13-летняя москвичка избила сводного брата, пытаясь таким образом повторить TikTok-тренд. Под музыку она, размахнувшись, ударила двухлетнего мальчика ногой в спину. Этот инцидент вызвал большой резонанс, за разбирательствами следила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
До этого двое школьников из Челябинска заставили 12-летнюю девочку с особенностями развития сниматься в фильме для взрослых. Они избили потерпевшую, раздели и принялись трогать ее за гениталии, снимая происходящее на видео. Администрация и весь педсостав школы, где учились малолетние хулиганы, требовали перевести их в спецучреждение, но суд отказался это делать. А через несколько месяцев к разбирательствам подключился Александр Бастрыкин.
До этого, в декабре 2024 года, в Котельниках несколько девочек избили в школьном туалете сверстницу. Хулиганки по очереди лупили потерпевшую по лицу, пока та не потеряла сознание. Школа пыталась замять инцидент, но видео привлекло внимание общественников и правоохранительных органов. В итоге было возбуждено уголовное дело о хулиганстве группой лиц.
А в августе 2024 года большой резонанс вызвала история в Казахстане, где подростки полгода держали в сексуальном рабстве 16-летнюю одноклассницу. Школьницу заставляли употреблять наркотики и заниматься проституцией, угрожая убить ее родителей. В фонде, который помогал девочке реабилитироваться после освобождения, рассказали, что первым насильником и клиентом школьницы был сотрудник Комитета национальной безопасности Казахстана.