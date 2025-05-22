Мать смотрела со стороны: как дети мигрантов избили 11-летнего мальчика в Мытищах

— Во-первых, они причинили здоровью мальчика легкий вред, а это не считается преступлением. Во-вторых, им нет 14 лет. В спецшколу их тоже навряд ли отправят. Но их могут поставить на учет, особенно если они совершают подобные действия не впервые. Также следователи могут проверить их вменяемость, — рассуждает он.