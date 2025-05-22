В Молдове беременная женщина потеряла ребенка: Ее родные обвиняют врачей в халатности и в полном отсутствии внимания к роженице

Министерская комиссия рассмотрит случай в районной больнице Каушан, где беременную женщину, потерявшую ребёнка, медики якобы оставили без присмотра на двое суток и она чуть не умерла сама, сообщает Agora.
Как рассказали родственники женщины, в конце прошлой недели, будучи на 36-й неделе беременности, она поступила в Районную больницу Каушан с диагнозом антенатальная смерть плода. Однако врачи якобы не оказывали ей должного внимания в течение субботы и воскресенья, и всё это время мёртвый плод был внутри женщины, сообщает Agora.
В понедельник она родила мёртвого ребёнка после чего её состояние значительно ухудшилось, и её срочно перевезли в Институт матери и ребёнка в Кишинёве. Там же она находится и в настоящее время в тяжёлом состоянии.
21 мая госсекретарь Министерства здравоохранения Лилия Гантя заявила, что по этому случаю создана специальная комиссия.
«Пациентка находится в тяжёлом состоянии, ей оказывается соответствующее лечение и медицинская помощь. Вместе с тем Министерство здравоохранения создало министерскую комиссию, в состав которой вошли специалисты в области гинекологии и акушерства, которые рассмотрят этот случай, в частности — оказание медицинской помощи этой пациентке во всех задействованных учреждениях. По итогам мы предоставим дополнительную информацию», — приводит слова Ганти ProTV.
Представитель больницы в Каушанах Кристина Цуркан отвергает обвинения врачей в халатности и том, что они оставили пациентку без присмотра на двое суток. По её словам, женщина находилась под присмотров дежурного врача и других ответственных работников, и в течение 48 часов ей вызывали роды.
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