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В США на жилой район упал бизнес-джет

В жилом районе Сан-Диего произошло крушение небольшого бизнес-самолета Cessna 550, после чего начался крупный пожар, охвативший около 15 домов. Спасатели эвакуировали местных жителей. На месте работают пожарные службы и полиция.

Источник: AP 2024

Небольшой бизнес-джет Cessna 550 потерпел крушение рано утром в четверг в жилом районе Сан-Диего, штат Калифорния. После падения начался сильный пожар, охвативший около 15 домов и повредивший несколько автомобилей, сообщает телеграм-канал SHOT со ссылкой на очевидцев и данные экстренных служб.

Инцидент произошел примерно в 4:00 по местному времени. Спасатели эвакуировали жителей нескольких кварталов. На месте работают пожарные и другие оперативные службы.

По словам очевидцев, в момент аварии в городе наблюдался густой туман, что могло затруднить управление воздушным судном.

Судьба людей, находившихся на борту, пока неизвестна. Самолеты данной модели обычно перевозят от шести до восьми человек.