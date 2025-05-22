В США на жилой район упал бизнес-джет

Небольшой бизнес-джет Cessna 550 потерпел крушение рано утром в четверг в жилом районе Сан-Диего, штат Калифорния. После падения начался сильный пожар, охвативший около 15 домов и повредивший несколько автомобилей, сообщает телеграм-канал SHOT со ссылкой на очевидцев и данные экстренных служб.