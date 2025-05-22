В Калининградской области разрушили курганный могильник

Могильник был выявлен в ходе официальных археологических исследований. 21 октября 2021 года приказом Службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области включён в перечень выявленных объектов культурного наследия региона. Памятник относится к эпохе поздней бронзы — раннего железного века. В ходе раскопок там обнаружены фрагменты древней керамики, изделия из кости, бронзовые предметы.