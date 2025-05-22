В Калининградской области разрушили курганный могильник

КАЛИНИНГРАД, 22 мая — РИА Новости. Неизвестные разрушили курганный могильник VII — IV веков до н.э. в поселке Круглово под Калининградом, сообщает на своей странице «ВКонтакте» служба госохраны объектов культурного наследия региона.
По данным службы, неизвестные раскопали курганную насыпь, а валуны разбросали в стороны.
«Структура кургана значительно нарушена, чем наносится вред уникальному памятнику эпохи поздней бронзы — раннего железного века», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в действиях неизвестных есть признаки уголовного преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 243 УК РФ об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ.
«Служба направила заявление в УМВД России по Калининградской области с просьбой провести мероприятия по возбуждению уголовного дела и привлечению виновных лиц к уголовной ответственности», — добавили в службе.
Могильник был выявлен в ходе официальных археологических исследований. 21 октября 2021 года приказом Службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области включён в перечень выявленных объектов культурного наследия региона. Памятник относится к эпохе поздней бронзы — раннего железного века. В ходе раскопок там обнаружены фрагменты древней керамики, изделия из кости, бронзовые предметы.