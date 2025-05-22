В Красноармейском районе сегодня утром загорелись надворные постройки

22 мая 2025 года в 6:48 в поселке Алексеевский, улица Хлеборобов, произошло возгорание надворных построек. Сигнал о пожаре поступил в пожарно-спасательную часть № 126.
На место были незамедлительно направлены два пожарных автомобиля. Установлено, что огонь охватил строение площадью 25 квадратных метров. Чтобы предотвратить распространение огня, был подан пожарный ствол «Б». Пожар ликвидировали к 8:27 утра.
В тушении пожара были задействованы пять сотрудников пожарной части и две единицы техники, а также две вспомогательные цистерны на тракторе К-700.
Пострадавших и погибших нет. Причина пожара устанавливается.
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