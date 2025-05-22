«Шел и потерял сознание»: на перроне жд-вокзала в Уфе умер мужчина

Днем 22 мая на перроне железнодорожного вокзала в Уфе скончался мужчина. Об этом сообщили очевидцы. Они опубликовали фотографию с места трагедии через телеграм-канал «БашДТП».
— Шел и потерял сознание, не могут откачать больше получаса, человек уже посинел, — рассказали уфимцы.
«КП-Уфа» обратилась за комментарием в Минздрав Башкирии. Там передали, что человек умер до приезда бригады скорой помощи. Возврат покойного в ведомстве не уточнили.
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