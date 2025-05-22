Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Шел и потерял сознание»: на перроне жд-вокзала в Уфе умер мужчина

На железнодорожном вокзале в Уфе скончался мужчина.

Источник: Комсомольская правда

Днем 22 мая на перроне железнодорожного вокзала в Уфе скончался мужчина. Об этом сообщили очевидцы. Они опубликовали фотографию с места трагедии через телеграм-канал «БашДТП».

— Шел и потерял сознание, не могут откачать больше получаса, человек уже посинел, — рассказали уфимцы.

«КП-Уфа» обратилась за комментарием в Минздрав Башкирии. Там передали, что человек умер до приезда бригады скорой помощи. Возврат покойного в ведомстве не уточнили.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.