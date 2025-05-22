Тело в голове монумента «Родина-мать зовет»: что известно о смерти московского ректора

В четверг, 22 мая, в голове монумента «Родина-мать зовет» в Волгограде нашли тело ректора Московской государственной академии физической культуры Николая Чеснокова. Предварительно, мужчине стало плохо во время экскурсии. Местные утверждают, что заходить в монумент запрещено, туристы попадают туда незаконно. По данному факту проводится проверка. Как умер Чесноков, чем он был известен, и привлекут ли организаторов экскурсии к уголовной ответственности — в материале «Вечерней Москвы».
Как мужчина умер в голове монумента.
В четверг, 22 мая, в монументе «Родина-мать зовет» в Волгограде проводилась экскурсия. Когда группа туристов поднялась по лестнице до небольшого помещения в голове монумента, один из участников повалился на пол. Очевидцы попытались оказать мужчине первую помощь, но спасти его не удалось — он скончался до приезда медиков.
Точная причина гибели мужчины пока неизвестна, но рассматриваются несколько версий. По данным Baza, мужчина мог оступиться, неудачно упасть и удариться. Shot пишет, что у потерпевшего оторвался тромб или прихватило сердце.
В пресс-службе Следственного комитета по Волгоградской области «Вечерней Москве» сообщили, что, предварительно, смерть мужчины не носит криминальный характер.
— Проводится проверка. Смерть этого человека не носит криминальный характер, — рассказали представители ведомства.
Погибшим оказался ректор МГАФК.
Погибшим внутри монумента мужчиной оказался ректор Московской государственной академии физической культуры (МГАФК) Николай Чесноков, который приехал в Волгоград на конференцию для представителей вузов, специализирующихся на физической культуры. Эту информацию подтвердили в самом вузе и Министерстве спорта РФ.
— Сегодня в Волгограде скоропостижно скончался ректор Московской государственной академии физической культуры Николай Николаевич Чесноков. Весь коллектив Министерства спорта России выражает соболезнования родным и близким Николая Николаевича, — говорится в Telegram-канале министерства.
Николаю Чеснокову было 68 лет. Он был членом Министерства спорта и Российской академии естественных наук, доктором педагогических наук и мастером спорта по легкой атлетике. Он отучился на тренера по легкой атлетике в Российском университете спорта ГЦОЛИФК.
С 2000 года он был сопредседателем центральной комиссии Всероссийской олимпиады школьников по физкультуре, а с 2008 по 2009 год руководил группой разработчиков стандартов высшего профессионального образования в сфере физкультуры. Также он руководил разработкой типовых программ подготовки по нескольким видам спорта.
В 2016 году Чесноков входил в экспертный совет по подготовке спортсменов к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро. В дальнейшем он был заместителем руководителя нескольких российских делегаций во время универсиад в Китае, Италии, Турции, Тайване и других странах.
Чесноков имеет звания заслуженного работника высшей школы РФ и почетного работника образования. Также он обладает целым рядом наград, среди которых медаль «За заслуги в спортивной науке и образовании» имени Лесгафта, почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта Министерства спорта Республики Саха», грамоты и благодарности президента России.
Чесноков руководил МГАФК с 2023 года.
Была ли экскурсия законной.
Правоохранительные органы проводят проверку по факту гибели Чеснокова внутри монумента. Местные жители рассказывали, что проводить экскурсии внутри памятника было запрещено, а в последнее время он и вовсе был закрыт по техническим причинам. Однако в музее «Сталинградская битва», на территории которого расположен монумент, заявили, что туристы попали внутрь на законных основаниях.
— Посещение внутренних помещений монумента «Родина-мать зовет!» проводится в соответствии с утвержденной инструкцией Музея-заповедника в сопровождении специалистов. Доступ предоставляется на протяжении всего срока эксплуатации монумента, — говорится в сообщении пресс-службы музея.
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В музее отметили, что экскурсия проводилась в рамках межвузовской конференции. Мемориал посетила вся делегация. В местном Следственном комитете «Вечерней Москве» рассказали, что после происшествия никто не был задержан.
— Уголовное дело не возбуждено, проводится проверка. Никого не задерживают, устанавливаются обстоятельства смерти мужчины, — пояснили в СК.
Инциденты, происходящие во время таких экскурсий, вызывают большой резонанс и подозрения в несоблюдении правил безопасности. Причиной тому стал целый ряд несчастных случаев с туристами. Так, 21 октября 2023 года восемь человек погибли во время экскурсии по коллекторам Неглинки в Москве. Люди не успели выбраться наружу, когда из-за сильного ливня подземные коммуникации затопило.
А в марте 2025 года в Египте затонул батискаф с 45 российскими туристами. Предварительно, во время подводной экскурсии судно ударилось о риф, после чего на борту произошла разгерметизация. Погибли как минимум шесть человек.