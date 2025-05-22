Тело в голове монумента «Родина-мать зовет»: что известно о смерти московского ректора

В четверг, 22 мая, в голове монумента «Родина-мать зовет» в Волгограде нашли тело ректора Московской государственной академии физической культуры Николая Чеснокова. Предварительно, мужчине стало плохо во время экскурсии. Местные утверждают, что заходить в монумент запрещено, туристы попадают туда незаконно. По данному факту проводится проверка. Как умер Чесноков, чем он был известен, и привлекут ли организаторов экскурсии к уголовной ответственности — в материале «Вечерней Москвы».