Банкир Балишанский потребовал посадить пожизненно убийцу его сына

Сам Демин также высказался в прениях, пытаясь хоть как-то обелить себя: «Здесь много хорошего было сказано в сторону Константина, но просто так в людей на Московских улицах из автоматов не стреляют. Я знаю Константина не таким, каким знают его родители…. Если бы я хотел убить кого-то кроме Балишинского я бы это сделал. Я не нелюдь и не отморозок».