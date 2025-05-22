Банкир Балишанский потребовал посадить пожизненно убийцу его сына

Государственный обвинитель запросил для обвиняемого в резонансном убийстве скейтера Константина Балишанского наказание в виде 24 лет лишения свободы. Об этом сегодня заявил отец убитого в Мосгорсуде на судебном заседании по делу Андрея Демина, обвиняемого в убийстве Константина Балишанского.
Как передал из зала суда репортер «МК», в ходе судебных прений были озвучены показания свидетелей событий 6 июля 2024 года. Они описывали, что услышали звуки выстрелов и видели убегавшего от Демина Балишанского, который при этом держался за бок. Так же свидетели неоднократно видели подсудимого возле дома жертвы на улице Алексея Свиридова. Сам Демин признал вину в полном объеме.
Андрей Балишанский, отец убитого, потребовал моральную компенсацию в размере 20 миллионов рублей. Обвинение на процессе поддерживал прокурор Москвы Максим Жук, который потребовал осудить Демина на 24 года, 7 из которых он должен провести под стражей в тюрьме, и далее переведён в колонию строгого режима.
Мать убитого Константина Балишанского в судебных прениях заявила, что разочарована: «Я хочу защитить честь своего сына. Очень много клеветы прозвучало здесь. Поэтому я настаиваю на пожизненном заключении». С ней согласился отец погибшего, заявив: «Это не преступление даже, а нечто нечеловеческое. Я считаю необходимо изолировать таких личностей пожизненно».
Сам Демин также высказался в прениях, пытаясь хоть как-то обелить себя: «Здесь много хорошего было сказано в сторону Константина, но просто так в людей на Московских улицах из автоматов не стреляют. Я знаю Константина не таким, каким знают его родители…. Если бы я хотел убить кого-то кроме Балишинского я бы это сделал. Я не нелюдь и не отморозок».
Адвокат подсудимого Оксана Фелунова попросила отклонить предъявленное ее подзащитному обвинение в посягательстве на жизнь сотрудников полиции. Напомним, при задержании Демин отстреливался от стражей порядка и был тяжело ранен. Фелунова полагает, что подсудимый стрелял с целью промахнуться. Также адвокат Демина подчеркнула, что подсудимый имеет шизотическое расстройство личности, в связи с этим попросила сократить обвиняемому предполагаемый срок в 2 раза. «Балишанский …имел конфликт с моим подзащитным, который на протяжении длительного времени испытывал личную неприязнь, это и стало мотивацией к совершению преступления. “.
Оглашение приговора назначено на 4 июня 2025 года.