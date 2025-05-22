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«Могли отравиться угарным газом»: появились кадры с места гибели четырех мужчин в УАЗе

В городе Выкса, расположенном в Нижегородской области, следователи проводят расследование обстоятельств гибели четырех мужчин, чьи тела были найдены в автомобиле у озера.

В городе Выкса, расположенном в Нижегородской области, следователи проводят расследование обстоятельств гибели четырех мужчин, чьи тела были найдены в автомобиле у озера. На телах погибших не обнаружено следов насилия. Кадры с места происшествия были опубликованы Следственным комитетом.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 109 УК РФ, — причинение смерти двум или более лицам по неосторожности. Прокуратура Нижегородской области взяла ход расследования под свой контроль, о чем сообщили представители пресс-службы ведомства.

На видеозаписи запечатлен автомобиль УАЗ, оказавшийся в труднопроходимой местности, застрявший в болотистой лесной дороге. Машина была окружена водой, но ее удалось извлечь.