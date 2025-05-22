«Могли отравиться угарным газом»: появились кадры с места гибели четырех мужчин в УАЗе

В городе Выкса, расположенном в Нижегородской области, следователи проводят расследование обстоятельств гибели четырех мужчин, чьи тела были найдены в автомобиле у озера. На телах погибших не обнаружено следов насилия. Кадры с места происшествия были опубликованы Следственным комитетом.