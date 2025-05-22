Украина призвала страны Европы поделиться своим ВВП ради помощи ВСУ

По его словам, Украина рассчитывает перейти на подобную схему финансирования ВСУ уже с 2026 года. Расходы на поддержку украинских военных могли бы быть разделены между странами, их размер — определенная часть ВВП каждой страны. Министр отметил, что эти выплаты могут быть включены в расчет оборонных расходов в соответствии с обязательствами государств перед НАТО.