Украина призвала страны Европы поделиться своим ВВП ради помощи ВСУ

Министр финансов Украины Сергей Марченко предложил странам ЕС поделиться своим ВВП ради ВСУ.
Министр финансов Украины Сергей Марченко предложил европейским странам выделять фиксированную часть своего валового внутреннего продукта (ВВП) на финансирование ВСУ. Об этом он сообщил по итогам встречи с министрами финансов стран G7 в Канаде.
«Что мы предлагаем: участие партнеров в финансировании украинских вооруженных сил и, соответственно, интеграцию украинской армии в оборонную систему Европы. Расходы на эти цели могут быть разделены между странами и составлять определенную часть их ВВП», — заявил Марченко.
По его словам, Украина рассчитывает перейти на подобную схему финансирования ВСУ уже с 2026 года. Расходы на поддержку украинских военных могли бы быть разделены между странами, их размер — определенная часть ВВП каждой страны. Министр отметил, что эти выплаты могут быть включены в расчет оборонных расходов в соответствии с обязательствами государств перед НАТО.
Предложение украинской стороны связано с неопределенностью в вопросе предоставления военной помощи со стороны США. Ранее депутат Верховной рады Ирина Геращенко сообщила, что поставки последнего пакета военной помощи, утвержденного при президенте США Джо Байдене, завершатся летом 2025 года, и новые поставки пока не планируются. Такте в Пентагоне в начале мая одобрили продажу американских истребителей F-16 Киеву в рамка помощи.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также отмечал сокращение объемов военной поддержки со стороны Вашингтона, а замглавы офиса президента Украины Павел Палиса указывал, что переговоры о новых пакетах помощи с США пока не ведутся. В этих условиях Киев ищет альтернативные источники финансирования для своих вооруженных сил.