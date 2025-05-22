На Украине заочно приговорили к 10 годам лишения свободы продюсера Бардаша

В мае 2024 года Служба безопасности Украины заочно вменила ему четыре статьи УК, включая призывы к изменению границ и пропаганду войны. Сам Бардаш, комментируя обвинения, заявлял, что стремился предотвратить гибель украинцев. В апреле 2025 года против него ввели санкции.