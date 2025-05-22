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На Украине заочно приговорили к 10 годам лишения свободы продюсера Бардаша

Основателя групп Quest Pistols и «Грибы» обвинили в «разжигании национальной и религиозной вражды».

Источник: Аргументы и факты

Винницкий городской суд заочно приговорил получившего российское гражданство продюсера Юрия Бардаша к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Бардаша обвинили в «разжигании национальной и религиозной вражды» и «негативном отношении к украинскому народу».

В мае 2024 года Служба безопасности Украины заочно вменила ему четыре статьи УК, включая призывы к изменению границ и пропаганду войны. Сам Бардаш, комментируя обвинения, заявлял, что стремился предотвратить гибель украинцев. В апреле 2025 года против него ввели санкции.

Бардаш является основателем групп Quest Pistols и «Грибы». Он переехал в Россию после начала спецоперации. В январе 2024 года он получил паспорт РФ в Луганске.

Ранее Юрий Бардаш заявил, что обжаловать санкции Владимира Зеленского можно только у психиатров.