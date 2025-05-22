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Силы ПВО отразили атаку восьми беспилотников на Москву

Восемь беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы, были успешно уничтожены силами противовоздушной обороны Министерства обороны России. Об этом сообщил столичный глава Сергей Собянин.

На подлете к Москве вновь были сбиты дроны ВСУ, написал Собянин.

Восемь беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы, были успешно уничтожены силами противовоздушной обороны Министерства обороны России. Об этом сообщил столичный глава Сергей Собянин.

«Средствами ПВО уничтожено восемь дронов, летевших в направлении Москвы», — написал мэр в своем telegram-канале. Все БПЛА были ликвидированы на дальних подступах к городу, жертв и разрушений на земле не зафиксировано, добавил он.

Общее количество дронов, атаковавших Москву и сбитых с начала суток, достигло 48-ми. Киев этой ночью атаковал РФ, задействовав свыше сотни дронов. Уже днем попытка атаки была возобновлена.