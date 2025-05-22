Какая глубина будет у буферной зоны на границе с Украиной, о которой сказал Путин

Глубина буферной зоны должна быть от 30 до 80 километров, рассказал URA.RU руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. По его словам, так можно будет защитить приграничные территории как от самых простых украинских беспилотников, так и ракет HIMARS, способных преодолевать большие дистанции. «Конкретно сейчас в буферную зону могут войти Харьковская и Сумская область. Возможно, в ближайшее время мы увидим и Днепропетровскую область в этом списке», — пояснил он.