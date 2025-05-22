Богомаз сообщил о мощной атаке ВСУ на Брянскую область

Это не первая попытка атаки на Брянскую область с использованием беспилотников: в ночь на 20 мая российские силы ПВО уже нейтрализовали восемь дронов, запущенных со стороны Украины. Тогда, как и сейчас, пострадавших и разрушений зафиксировано не было, а оперативные службы продолжили контролировать ситуацию в регионе.