Богомаз сообщил о мощной атаке ВСУ на Брянскую область

Несколько беспилотников было уничтожено над Брянской областью.
Силы противовоздушной обороны Министерства обороны РФ 22 мая успешно обнаружили и уничтожили четыре вражеских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Брянской области. Об этом сообщает губернатор региона Александр Богомаз.
«Сегодня ночью силами противовоздушной обороны уничтожены четыре вражеских БпЛА самолетного типа над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал глава региона в своем telegram-канале.
Это не первая попытка атаки на Брянскую область с использованием беспилотников: в ночь на 20 мая российские силы ПВО уже нейтрализовали восемь дронов, запущенных со стороны Украины. Тогда, как и сейчас, пострадавших и разрушений зафиксировано не было, а оперативные службы продолжили контролировать ситуацию в регионе.