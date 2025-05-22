Суд в Испании засекретил следствие по убийству экс-советника Януковича

Ранее стало известно, что утром 21 мая в пригороде Мадрида, возле ворот Американской школы, был застрелен Андрей Портнов, ранее занимавший должность советника бывшего президента Украины Виктора Януковича. В результате полученных ранений политик скончался на месте происшествия. Человек, совершивший убийство, выстрелил не менее девяти раз. После неизвестный скрылся с места происшествия вместе с двумя сообщниками.