Эксперт объяснил, как ВСУ смогут преодолеть буферную зону, которую создают российские военные

Россия оставляет за собой право нанести удары по соответствующим центрам на территории Украины.
Вооруженные силы Украины способны преодолеть созданную российскими военными буферную зону посредством террористических атак с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа большой дальности либо при помощи крылатых ракет, обладающих значительной дальностью полета. Об этом в беседе с URA.RU сообщил главный редактор журнала «Национальная оборона», военный аналитик Игорь Коротченко.
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«При такой буферной зоне угрозу для нас будут представлять либо террористические атаки ВСУ с использованием беспилотников самолетного типа дальнего радиуса действия, либо использования крылатых ракет большой дальности», — пояснил Коротченко. По словам эксперта, ответные меры на подобные угрозы будут осуществляться не посредством создания буферной зоны, а за счет использования российских систем противовоздушной обороны. Одновременно с этим Россия оставляет за собой право наносить удары по соответствующим объектам на территории Украины, где разрабатываются, планируются и реализуются ракетные атаки большой дальности.
Президент России Владимир Путин сообщил на совещании с правительством, что российские вооруженные силы ведут работу по формированию защитной буферной зоны вдоль украинской границы. По его словам, Белгородская, Брянская и Курская области регулярно подвергаются атакам с применением артиллерийских обстрелов, беспилотных летательных аппаратов и диверсионных групп. Путин 20 мая впервые посетил Курскую область после того, как подразделения ВСУ были вытеснены с ее территории, подробнее об этом в материале URA.RU.