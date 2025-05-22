Эксперт объяснил, как ВСУ смогут преодолеть буферную зону, которую создают российские военные

«При такой буферной зоне угрозу для нас будут представлять либо террористические атаки ВСУ с использованием беспилотников самолетного типа дальнего радиуса действия, либо использования крылатых ракет большой дальности», — пояснил Коротченко. По словам эксперта, ответные меры на подобные угрозы будут осуществляться не посредством создания буферной зоны, а за счет использования российских систем противовоздушной обороны. Одновременно с этим Россия оставляет за собой право наносить удары по соответствующим объектам на территории Украины, где разрабатываются, планируются и реализуются ракетные атаки большой дальности.