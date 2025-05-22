12-летнему россиянину ампутировали пальцы после удара током

В Дагестане 12-летнему мальчику ампутировали два пальца руки после того, как он получил удар током. Об этом сообщает телеграм-канал «Штаб Дагестана».
Инцидент произошел во дворе дома на улице Олега Кошевого. Во время игры с друзьями мальчик облокотился на дерево и получил удар током. Оказалось, что между ветками были оголенные провода, идущие из трансформатора.
Ребенок получил ожоги 3 и 4 степени обеих рук. Медики были вынуждены ампутировать два пальца. Мальчику предстоит операция по пересадке кожи и длительный период реабилитации.
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