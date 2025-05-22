Россиянка угрожала убить сына на пункте выдачи заказов

В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении женщины, которая угрожала убить своего сына в пункте выдачи заказов (ПВЗ). Конфликт попал на видео, где мать отчитывает ребенка за самостоятельную покупку питбайка и обещает отправить его в детдом. В ходе ссоры она заявила: «Я тебя сейчас вообще убью».
Следственный комитет возбудил дело по статье 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего). На теле мальчика видны следы побоев, что может свидетельствовать о систематическом насилии. Следователи проверят условия его жизни и воспитания, а также работу органов профилактики.
Прокуратура Курчатовского района также начала проверку. Видео с инцидентом вызвало широкий резонанс в соцсетях О дальнейшем развитии ситуации станет известно по итогам расследования.