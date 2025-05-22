Россиянка угрожала убить сына на пункте выдачи заказов

В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении женщины, которая угрожала убить своего сына в пункте выдачи заказов (ПВЗ). Конфликт попал на видео, где мать отчитывает ребенка за самостоятельную покупку питбайка и обещает отправить его в детдом. В ходе ссоры она заявила: «Я тебя сейчас вообще убью».