Стали известны планы Трампа на лето

Трамп отправится на международный форум.
Президент США Дональд Трамп примет участие в саммите лидеров «Большой семерки» (G7), который пройдет в Канаде с 15 по 17 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.
«Президент Трамп отправится в Канаду для участия в саммите лидеров G7, который пройдет с 15 по 17 июня», — отметили в Белом доме в своем аккаунте в Х. Форум пройдет в июне в курортном районе Кананаскис (провинция Альберта).
Ранее Трамп заявлял, что считает нынешний момент неподходящим для возвращения России в G7, несмотря на то, что назвал исключение России из группы ошибкой. По словам Трампа, если бы Россия оставалась в составе «восьмерки», возможно, удалось бы избежать нынешнего военного конфликта. В Кремле отмечали, что Москва сейчас уделяет больше внимания сотрудничеству в рамках G20.