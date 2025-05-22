Стали известны планы Трампа на лето

Ранее Трамп заявлял, что считает нынешний момент неподходящим для возвращения России в G7, несмотря на то, что назвал исключение России из группы ошибкой. По словам Трампа, если бы Россия оставалась в составе «восьмерки», возможно, удалось бы избежать нынешнего военного конфликта. В Кремле отмечали, что Москва сейчас уделяет больше внимания сотрудничеству в рамках G20.